Зеленський: дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження     

Зокрема, він зазначив, що наслідки катастрофи на ЧАЕС ліквідували представники всіх народів СРСР.

"Були українці і, якщо ми проводимо паралель, були російські люди. Але тоді наші народи були по один бік - проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми по різні боки", - зазначив Зеленський.

За його словами, результатом трагедії стала Зона відчуження - місце, де немає життя.

"І наше завдання, як держави, зробити все, щоб відродити життя. Але скільки років минуло? І дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що якщо на сьогодні немає машини часу, щоб попередити катастрофу на ЧАЕС, то є можливість сьогодні робити все, щоб попередити трагедію на окупованому Донбасі.