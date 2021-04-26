Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     

Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения. По его словам, на сегодня есть возможность сделать все, чтобы предотвратить такую трагедию.
Об этом он заявил на мероприятиях по поводу 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС.
В частности, он отметил, что последствия катастрофы на ЧАЭС ликвидировали представители всех народов СССР.
"Были украинцы и, если мы проводим параллель, были русские люди. Но тогда наши народы были по одну сторону - против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы по разные стороны", - отметил Зеленский.
По его словам, результатом трагедии стала Зона отчуждения - место, где нет жизни.
"И наша задача, как государства, сделать все, чтобы возродить жизнь. Но сколько лет прошло? И очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", - добавил президент.
Зеленский также отметил, что если на сегодня нет машины времени, чтобы предотвратить катастрофу на ЧАЭС, то есть возможность сегодня делать все, чтобы предотвратить трагедию на оккупированном Донбассе.
Напомним, ранее Зеленский заявил, его встреча с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу состоится, и все к этому якобы идет.
Он также говорил, что не собирается вести переговоры с главарями "ЛДНР".