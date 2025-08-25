RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: "готовность" РФ не захватывать Украину дальше - это не уступки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Обещания российских властей якобы прекратить оккупацию Украины в случае сдачи им Донецкой и Луганской областей не являются уступками.

Об этом перед встречей с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбейлем заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они "готовы" не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует", - отметил Зеленский. 

Он напомнил, что даже обсуждение таких предложений выходит за рамки международного права. 

Президент обратил внимание, что сейчас встреча на уровне лидеров зависит исключительно от Москвы, а также от Вашингтона. 

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали", - напомнил глава государства. 

"Уступки" РФ

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в контексте своих требований по завершению войны против Украины пошла "на значительные уступки".

Он заверял, что в Москве были готовы проявить гибкость для урегулирования. Речь о том, что РФ обещает "сохранить территориальную целостность Украины" после войны.

Стоит заметить, что Россия не отступает от своих требований по поводу полного вывода украинских защитников из Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине