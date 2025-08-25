Зеленский: "готовность" РФ не захватывать Украину дальше - это не уступки

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они "готовы" не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые Россия не контролирует", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что даже обсуждение таких предложений выходит за рамки международного права.

Президент обратил внимание, что сейчас встреча на уровне лидеров зависит исключительно от Москвы, а также от Вашингтона.

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали", - напомнил глава государства.