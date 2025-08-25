Зеленський: "готовність" РФ не захоплювати Україну далі - це не поступки

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російського боку, що вони "готові" не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що навіть обговорення таких пропозицій виходить за рамки міжнародного права.

Президент звернув увагу, що зараз зустріч на рівні лідерів залежить виключно від Москви, а також від Вашингтона.

"Тому що саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", - нагадав голова держави.