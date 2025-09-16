Зеленский готов к встрече с Путиным и Трампом, но без условий

"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным, но готов это сделать без каких-либо условий", - заявил Зеленский, отвечая на уточняющий вопрос о Москве.

Президент Украины подчеркнул, что он "не может ехать в страну, когда эта страна, этот город - Москва - нас атакует". Он уточнил, что встреча может пройти в любой другой стране.