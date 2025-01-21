Непонятно, будет ли Европа иметь место за столом переговоров, чтобы остановить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что ранее представители стран ЕС на первое место ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе - Ближний восток, а лишь на третье - безопасность самой Европы.

"Европа не может позволить себе быть вторым или третьим приоритетом для союзников. Если такое будет - то мир начнет двигаться вперед без Европы. И это будет мир, в котором не будет комфортно", - заявил Зеленский.

Он считает, что Европа должна бороться за ключевое место в мировом списке приоритетов.

Президент заявил, что в вопросе Украины Европа должна иметь место за столом.

"Я говорю не только об Украине. Это должно быть стандартом. Европа заслуживает того, чтобы быть не просто сторонним наблюдателем, поскольку ее лидеры вынуждены публиковать сообщения на "X" после того, как соглашение уже заключено. Европа должна определить условия этих соглашений. Нам нужен совершенно новый, более смелый подход к технологическим компаниям и технологическому развитию. Если мы потеряем время, Европа потеряет это столетие", - сказал Зеленский.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, сейчас Украина и Россия не ведут мирных переговоров по завершению войны. Однако украинская сторона отмечает, что не отказывается от дипломатии, но хочет, чтобы переговоры были на выгодных условиях.

Ранее Зеленский уже заявлял, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности. Это поможет в будущем сдержать повторную агрессию Москвы.