Україна готова до співпраці з Латвією щодо конфіскації грошей оточення Януковича

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент Латвії чекає доказів від України для вирішення цього питання

Президент Володимир Зеленський готовий до співпраці з Латвією щодо питання конфіскації грошей оточення Януковича. Про це він заявив на зустрічі з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Україна готова на активну двосторонню співпрацю.

"Окрема тема - кошти злочинного походження, пов'язані з екс-чиновниками України, які були виведені до латвійських банків. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю", - заявив Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 16 жовтня 2019 р.

Крім того, президент Латвії зазначив, що Україна має надати докази, бо ця справа ще не завершена.

"Є домовленості з українською стороною, що Україна надасть докази, щоб це питання могло бути вирішено. Цей процес ще не завершено", - заявив він.

Нагадаємо, суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича.

Ще раніше Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича".