ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна готова до співпраці з Латвією щодо конфіскації грошей оточення Януковича

Новини » Політика    16.10.2019 - 13:04
Україна готова до співпраці з Латвією щодо конфіскації грошей оточення Януковича
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент Латвії чекає доказів від України для вирішення цього питання

Президент Володимир Зеленський готовий до співпраці з Латвією щодо питання конфіскації грошей оточення Януковича. Про це він заявив на зустрічі з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Україна готова на активну двосторонню співпрацю.

"Окрема тема - кошти злочинного походження, пов'язані з екс-чиновниками України, які були виведені до латвійських банків. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю", - заявив Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 16 жовтня 2019 р.

Крім того, президент Латвії зазначив, що Україна має надати докази, бо ця справа ще не завершена.

"Є домовленості з українською стороною, що Україна надасть докази, щоб це питання могло бути вирішено. Цей процес ще не завершено", - заявив він.

Нагадаємо, суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича.

Ще раніше Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича".

Зеленський про розведення сил на Донбасі: ми будемо чекати 7 днів тиші Зеленський розпочав зустріч з президентом Латвії
Новини України Володимир ЗеленськийЛатвияЯнукович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся