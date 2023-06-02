RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: главное, чтобы контрнаступление увидела и ощутила Россия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алан Карис (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия должна увидеть и ощутить предстоящее украинское контрнаступление. Эта цель является одной из приоритетных для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления", - заявил глава украинского государства.

По его словам, когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала года ряд официальных лиц Украины заявлял о том, что новое контрнаступление запланировано уже на весну 2023 года. Но начать активное продвижение так и не удалось, поскольку союзники не предоставили всю необходимую для этого помощь.

При этом 23 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум оружия для начала контрнаступления.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщал о начале подготовительных операций к контрнаступлению.

Сроки начала контрнаступления в Украине не раскрывают, поскольку это невыгодно со стратегической точки зрения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины