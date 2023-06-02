Зеленський: головне, щоб контрнаступ побачила та відчула Росія

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій - це і є результатом контрнаступу", - заявив голова української держави.

За його словами, коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку року низка офіційних осіб України заявляла про те, що новий контрнаступ заплановано вже на весну 2023 року. Але розпочати активне просування так і не вдалося, оскільки союзники не надали всієї необхідної для цього допомоги.

При цьому 23 травня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наша країна вже має необхідний мінімум зброї для початку контрнаступу.

У свою чергу радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомляв про початок підготовчих операцій до контрнаступу.

Терміни початку контрнаступу в Україні не розкривають, оскільки це невигідно зі стратегічної точки зору.