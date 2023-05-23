Буданов о контрнаступлении: это скоро начнется, у нас уже есть необходимый минимум оружия

Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако чтобы вытеснить окупантов с нашей территории необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью японскому телеканалу NHK .

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это скоро начнется (контрнаступление, - ред.)", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить нашу территорию от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности, это касается западных истребителей.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень важные контрнаступательные действия, но для их начала нужно еще немного времени.

Кроме того, Зеленский говорил, что контрнаступление начнется, как только Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, он отметил, что контрнаступлений может быть несколько, а военные действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные РФ территории.

Ранее аналогичное мнение высказывал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, неуместно думать о будущем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории, ВСУ будут готовиться к следующей операции.