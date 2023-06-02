Зеленский: главное, чтобы контрнаступление увидела и ощутила Россия

Россия должна увидеть и ощутить предстоящее украинское контрнаступление. Эта цель является одной из приоритетных для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления", - заявил глава украинского государства.

По его словам, когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала года ряд официальных лиц Украины заявлял о том, что новое контрнаступление запланировано уже на весну 2023 года. Но начать активное продвижение так и не удалось, поскольку союзники не предоставили всю необходимую для этого помощь.

При этом 23 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум оружия для начала контрнаступления.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщал о начале подготовительных операций к контрнаступлению.

Сроки начала контрнаступления в Украине не раскрывают, поскольку это невыгодно со стратегической точки зрения.