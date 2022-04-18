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Глава МВФ заявила про необхідність постійної підтримки економіки України

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Понеділок 18 квітня 2022 04:14
Глава МВФ заявила про необхідність постійної підтримки економіки України Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (imf.org)
Автор: Володимир Костирін

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що для підготовки до післявоєнного відновлення України важлива постійна економічна підтримка з боку країн-партнерів та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter голови МВФ.

"Постійна економічна підтримка з боку партнерів України необхідна для того, щоб закласти основи для відновлення сучасної конкурентоспроможної України", - йдеться в публікації.

Також Георгієва подякувала президенту України Володимиру Зеленському за "дуже хороший дзвінок", маючи на увазі спільні телефонні переговори, темами яких стало забезпечення фінансової стабільності нашої держави та відновлення після закінчення війни.

Раніше повідомлялося, що МВФ готується до масштабного відновлення України після війни проти РФ. Також фонд підтримає країни, які прийняли біженців з нашої країни.

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