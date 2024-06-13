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Зеленский о гарантиях безопасности от США: предусматривают передачу эскадрилий c F-16

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины от США содержит пункты о передаче эскадрилий, которые в том числе включают истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", - подчеркнул глава украинского государства по итогам подписания соглашения по безопасности с США. 

Стоит заметить, что в одну эскадрилью обычно входит 12 самолетов. 

F-16 для Украины

Напомним, в прошлом году несколько союзников анонсировали передачу истребителей F-16 Украине, о чем долгое время просил Киев. В частности, самолеты передают Дания и Нидерланды.

Первые поставки должны начаться в ближайшее время. Украинские пилоты уже почти год проходят обучение управлению такими самолетами.

Более детально о том, как западные самолеты могут помочь Украине завоевать превосходство в воздухе - в материале РБК-Украина.

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