Зеленский о гарантиях безопасности от США: предусматривают передачу эскадрилий c F-16

F-16 для Украины

Напомним, в прошлом году несколько союзников анонсировали передачу истребителей F-16 Украине, о чем долгое время просил Киев. В частности, самолеты передают Дания и Нидерланды.

Первые поставки должны начаться в ближайшее время. Украинские пилоты уже почти год проходят обучение управлению такими самолетами.

Более детально о том, как западные самолеты могут помочь Украине завоевать превосходство в воздухе - в материале РБК-Украина.

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