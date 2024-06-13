Зеленський про гарантії безпеки від США: передбачають передачу ескадрилій з F-16

F-16 для України

Нагадаємо, минулого року кілька союзників анонсували передачу винищувачів F-16 Україні, про що тривалий час просив Київ. Зокрема, літаки передають Данія та Нідерланди.

Перші поставки мають розпочатися найближчим часом. Українські пілоти вже майже рік навчаються управлінню такими літаками.

Більш детально про те, як західні літаки можуть допомогти Україні здобути перевагу в повітрі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.