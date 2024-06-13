Зеленський про гарантії безпеки від США: передбачають передачу ескадрилій з F-16

Двостороння угода щодо гарантій безпеки для України від США містить пункти про передачу ескадрилій, які в тому числі включають винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із президентом США Джо Байденом.
"Угода має гарні положення щодо озброєння. Дуже конкретно по системах Patriot, по постачанню бойових ескадрилій Україні. Я не помилився, саме ескадрилій, які включають F-16, але не обмежуються ними", - наголосив глава української держави за підсумками підписання безпекової угоди із США.
Варто зауважити, що до однієї ескадрильї зазвичай входить 12 літаків.
Нагадаємо, минулого року кілька союзників анонсували передачу винищувачів F-16 Україні, про що тривалий час просив Київ. Зокрема, літаки передають Данія та Нідерланди.
Перші поставки мають розпочатися найближчим часом. Українські пілоти вже майже рік навчаються управлінню такими літаками.
Більш детально про те, як західні літаки можуть допомогти Україні здобути перевагу в повітрі - у матеріалі РБК-Україна.
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