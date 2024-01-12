Зеленский о гарантиях безопасности от Британии: Очень серьезное и современное соглашение

По словам Зеленского, день заключения соответствующего документа "уже вошел в историю нашего государства".

"Сегодня имеем соглашение с Великобританией, соглашение о безопасности, над которым мы долго работали. Это первое двустороннее соглашение, которое реализует базовую договоренность "Большой семерки" по безопасности Украины, нашей защите, нашего безопасного роста", - отметил он.

Глава государства рассказал, что договоренности касаются многих сфер поддержки и помощи, и предусматривают гарантии финансовой, военной и других видов.

"Различные аспекты. Прямая ежегодная поддержка. Мы зафиксировали объем финансовой поддержки на этот год - 2,5 миллиарда фунтов. И в целом на время действия соглашения - а это десятилетний срок - каждый год будет весомый объем поддержки. Это оружие. Плюс поддержка нашего оборонного сектора "Плюс работа наших разведок. Плюс санкции против России. Плюс работа по российским активам. Плюс защита от российских ударов в киберпространстве - все, что касается современных технологий", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это "действительно очень серьезное и современное соглашение".

"Многие слышали об образцовых договоренностях безопасности XX века, между Соединенными Штатами и Израилем, некоторые другие подобные договоренности. Сейчас мы сформировали такой образец нашего времени. Это то, что придает нам уверенность сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксируем наши сильные позиции безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевая цель украинской стороны - это членство в Североатлантическом альянсе. А сейчас, кроме подписанного сегодня документа с Британией, Киев работает с другими партнерами ради двусторонних соглашений.

"К базовой договоренности "Большой семерки" присоединились уже почти тридцать государств", - рассказал Зеленский.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией

Напомним, в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры сегодня подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно вступило в силу 12 января 2024 года, и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в этот период времени вступит в НАТО, то стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.