Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: работа идет, скоро будет первый драфт

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина постоянно ведет работу над гарантиями безопасности для себя и своих граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, работа над гарантиями безопасности для Украины ведется постоянно. Однако иногда это происходит медленно.

"В ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам (не только украинскому) первый такой драфт. Не всего, потому что там есть закрытые непубличные нормы, но общие вещи сможем показать", - сказал Зеленский.

Вероятно, президент имел в виду, что в скором времени будет представлен черновой вариант проекта гарантий безопасности для Украины. При этом, по его мнению, хоть и работа идет медленно, но ее оценка – положительная.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Вчера Владимир Зеленский определилучастников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Ранее замруководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что шесть стран Европейского союза еще не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Среди них есть Польша .

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