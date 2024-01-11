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Зеленський про гарантії безпеки для України: робота йде, скоро буде перший драфт

Четвер 11 січня 2024 21:06
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Зеленський про гарантії безпеки для України: робота йде, скоро буде перший драфт Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна веде постійно роботу над гарантіями безпеки для себе та своїх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, робота над гарантіями безпеки для України ведеться постійно. Однак іноді це відбувається повільно.

"Найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам (не тільки українському) перший такий драфт. Не всього, бо там є закриті непублічні норми, але загальні речі зможемо показати", - сказав Зеленський.

Ймовірно, президент мав на увазі, що невдовзі буде представлено чорновий варіант проекту гарантій безпеки для України. При цьому, на його думку, хоча й робота йде повільно, але її оцінка - позитивна.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Вчора Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Раніше заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що шість країн Європейського союзу ще не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Серед них є Польща.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Гарантії безпеки
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