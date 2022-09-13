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Зеленський: гарантами безпеки мають стати найсильніші країни

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 22:40
Зеленський: гарантами безпеки мають стати найсильніші країни Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна працює над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші країни вільного світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми працюємо над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому і двосторонньому рівні детально було визначено хто, як і коли повинен реагувати, якщо виникне якась загроза Україні", - підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що в разі агресії з боку РФ гаранти будуть реагувати санкціями, поставками зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою допомогою.

"Головне - чіткі і юридичні обов'язкові кроки, конкретні і своєчасні дії, зокрема, превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Вони передбачають утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України і компенсації всіх збитків.

Повний текст рекомендації - за посиланням.

Також раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявляв, що однією з головних гарантій повинен стати так званий "повітряний щит", тобто надання Україні коштів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації.

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