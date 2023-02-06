RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о формировании "Гвардии наступления": начало сильное, продолжение будет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Формирование "Гвардии наступления" началось с сильного старта. Набор в штурмовые подразделения будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Идет формирование новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников - "Гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение будет. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Спасибо всем, кто подает заявки", - заявил глава государства.

Напомним, в.о. главы МВД Игорь Клименко 2 февраля рассказал, что в Украине начался набор в штурмовые бригады - "Гвардию наступления".

Позже заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко рассказала, что в "Гвардию наступления" очень активно подают заявки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины