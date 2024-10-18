Зеленский о реакции США на план победы: команда Белого дома приедет в ближайшее время

США уже в ближайшее время могут дать свой фидбек по плану победы. Ожидается визит команды Белого дома в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.