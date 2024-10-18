Зеленский о реакции США на план победы: команда Белого дома приедет в ближайшее время
США уже в ближайшее время могут дать свой фидбек по плану победы. Ожидается визит команды Белого дома в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.
Он рассказал, что фидбек от США был “почти сразу”, когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами насчет приглашения в НАТО и усиления ВСУ прямо сейчас.
"Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - подчеркнул Зеленский.
План победы
Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский посещал США. Там он участвовал в Генассамблее ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Главной темой обсуждений в ходе встреч был план победы. Глава украинского государства представил Байдену, Харрис и Трампу такую инициативу.
Пока что конкретного фидбека по плану победы от партнеров не было. Но, как отмечал руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает фидбек в виде конкретных шагов "как можно скорее".
Детально с содержанием плана победы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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