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Зеленский о реакции США на план победы: команда Белого дома приедет в ближайшее время

Киев, Пятница 18 октября 2024 17:20
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Зеленский о реакции США на план победы: команда Белого дома приедет в ближайшее время Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США уже в ближайшее время могут дать свой фидбек по плану победы. Ожидается визит команды Белого дома в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он рассказал, что фидбек от США был “почти сразу”, когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами насчет приглашения в НАТО и усиления ВСУ прямо сейчас.

"Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - подчеркнул Зеленский.

План победы

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский посещал США. Там он участвовал в Генассамблее ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Главной темой обсуждений в ходе встреч был план победы. Глава украинского государства представил Байдену, Харрис и Трампу такую инициативу.

Пока что конкретного фидбека по плану победы от партнеров не было. Но, как отмечал руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает фидбек в виде конкретных шагов "как можно скорее".

Детально с содержанием плана победы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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