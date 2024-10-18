ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про реакцію США на план перемоги: команда Білого дому приїде найближчим часом

Київ, П'ятниця 18 жовтня 2024 17:20
UA EN RU
Зеленський про реакцію США на план перемоги: команда Білого дому приїде найближчим часом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вже найближчим часом можуть дати свій фідбек щодо плану перемоги. Очікується візит команди Білого дому до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він розповів, що фідбек від США був "майже відразу", коли українські чиновники поїхали туди і працювали над питаннями щодо запрошення до НАТО та посилення ЗСУ прямо зараз.

"Ми чекаємо на команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", - наголосив Зеленський.

План перемоги

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський відвідував США. Там він брав участь у Генасамблеї ООН, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом та кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Головною темою обговорень під час зустрічей був план перемоги. Глава української держави представив Байдену, Гарріс та Трампу таку ініціативу.

Поки що конкретного фідбека щодо плану перемоги від партнерів не було. Але, як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків "якнайшвидше".

Детально зі змістом плану перемоги можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Білий дім План перемоги Зеленського
NEWS
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи