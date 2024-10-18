Зеленський про реакцію США на план перемоги: команда Білого дому приїде найближчим часом

США вже найближчим часом можуть дати свій фідбек щодо плану перемоги. Очікується візит команди Білого дому до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке транслювали в ефірі телемарафону.