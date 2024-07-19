Зеленский о F-16: прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели
Украина надеялась, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками нынешним летом, но пока Украина их еще не увидела.
Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", - сказал он, отметив, что благодарен за то, что предоставлено Украине.
Но президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.
Ранее Зеленский говорил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.
"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - сказал Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Напомним, на днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что самолеты в Украину прибудут в ближайшее время .
Также Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.
Глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что украинские партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов .
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