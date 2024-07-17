ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов, - Арахамия

Украина, Среда 17 июля 2024 22:18
UA EN RU
Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов, - Арахамия Фото: Партнеры пообещали Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Арахамия пояснил, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. Во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

«Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди», - сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась «подвинуть очередь» из других стран с полигонов, где проходят обучение пилотов.

F-16 для Украины

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО заявил о начале передачи Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.

В свою очередь глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сегодня заявил, что Украина получит истребители F-16 в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное