Зеленський про F-16: пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли
Україна сподівалася, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила.
Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, зазначивши, що вдячний за те, що надано Україні.
Але президент підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям збити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".
Раніше Зеленський говорив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.
У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
Нагадаємо, на днях міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що літаки в Україну прибудуть найближчим часом.
Також Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.
Глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що українські партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .