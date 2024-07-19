Зеленський про F-16: пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли

Україна сподівалася, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, зазначивши, що вдячний за те, що надано Україні.

Але президент підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям збити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Раніше Зеленський говорив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.