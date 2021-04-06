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Зеленський цього тижня відвідає Донбас

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 20:50
Зеленський цього тижня відвідає Донбас Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Президент Володимир Зеленський цього тижня планує відвідати Донбас. Візит відбудеться на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про майбутній візит РБК-Україна розповіло інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, візит глави держави на Донбас буде в четвер або п'ятницю, 8 або 9 квітня.

Разом з Зеленським, як розповіло джерело, відправиться керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Інших подробиць візиту президента на Донбас поки немає.

Нагадаємо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася. Об'єднані сили ледь не щодня зазнають втрат через обстріли бойовиків та підриви на мінах. З початку 2021 року на Донбасі загинули 23 військових, десять з них - у період з 26 березня.

Сьогодні на Донбасі загинули двоє українських військових. Один з них загинув під час мінометного обстрілу, а інший - в результаті підриву автомобіля на вибухівці.

Минулої доби в районі ООС також загинули двоє українських військових. Окупанти вчора сім разів обстрілювали українські позиції.

Через загострення ситуації на Донбасі українська сторона ТКГ скликала термінове засідання.

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Зеленський цього тижня відвідає Донбас
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