Зеленський цього тижня відвідає Донбас

Президент Володимир Зеленський цього тижня планує відвідати Донбас. Візит відбудеться на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Інших подробиць візиту президента на Донбас поки немає.

За словами співрозмовника агентства, візит глави держави на Донбас буде в четвер або п'ятницю, 8 або 9 квітня.

Нагадаємо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася. Об'єднані сили ледь не щодня зазнають втрат через обстріли бойовиків та підриви на мінах. З початку 2021 року на Донбасі загинули 23 військових, десять з них - у період з 26 березня.

Сьогодні на Донбасі загинули двоє українських військових. Один з них загинув під час мінометного обстрілу, а інший - в результаті підриву автомобіля на вибухівці.

Минулої доби в районі ООС також загинули двоє українських військових. Окупанти вчора сім разів обстрілювали українські позиції.

Через загострення ситуації на Донбасі українська сторона ТКГ скликала термінове засідання.