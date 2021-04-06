Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 7 разів: загинуло двоє військових

На Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє наших бійців отримали поранення, не сумісні з життям.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

У штабі ООС повідомляють, що за минулу добу, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій в районі Авдіївки, Лебединського та Водяного. Стріляли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Також в районі Золотого-4 бойовики вели обстріл по позиціях українських бійців з гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Новоолександрівки стріляли зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у відповідь на обстріл бойовиків українські бійці відкрили вогонь.

На ранок 6 квітня обстрілів з боку бойовиків поки що не було.