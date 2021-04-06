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Зеленский на этой неделе посетит Донбасс

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 20:50
Зеленский на этой неделе посетит Донбасс Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский на этой неделе планирует посетить Донбасс. Визит состоится на фоне обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

О предстоящем визите РБК-Украина рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства, визит главы государства на Донбасс будет в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля.

Вместе с Зеленским, как рассказал источник, отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.

Напомним, в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Объединенные силы чуть ли не каждый день несут потери из-за обстрелов боевиков и подрывов на минах. С начала 2021 года на Донбассе погибли 23 военных, десять из них - в период с 26 марта.

Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из них погиб во время минометного обстрела, а другой - в результате подрыва автомобиля на взрывчатке.

За прошедшие сутки в районе ООС также погибли двое украинских военных. Оккупанты вчера семь раз обстреливали украинские позиции.

Из-за обострения ситуации на Донбассе украинская сторона ТКГ созвала срочное заседание.

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