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Філарет: Зеленський вибачився за жарт про томос

Новини » Політика    27.04.2019 - 13:29
Філарет: Зеленський вибачився за жарт про томос
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Філарет заявив, що церква не ображається на Зеленського

Майбутній президент Володимир Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за жарт про томос. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів почесний патріарх Філарет.

Зазначимо, минулого року на одному з виступів студії "Квартал 95" Зеленський жартома назвав томос про автокефалію церкви "термосом", після чого на нього обрушився шквал критики, в тому числі з боку чинного президента Петра Порошенка.

"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви - томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми прощаємо новообраному президенту ці слова і не ображаємося", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів про своє ставлення до релігії.

"Є речі, які ми ніколи не обговорюємо за столом у моїй родині. Так мене вчив мій батько. Я ніколи ні з ким не обговорюю. Питання релігії - номер один. Ми ніколи не обговорюємо речі, які розколюють сім'ї та суспільство. Я ніколи це не роблю. Але я вірю в Бога", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що не хотів би брати участь, наприклад, у богослужіннях з трансляцією по всім телеканалам.

Зазначимо, що після другого туру виборів в Україні Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського з перемогою.

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