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Зеленський розповів про своє ставлення до релігії

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 12:27
Зеленський розповів про своє ставлення до релігії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає себе релігійною людиною

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає себе релігійною людиною, однак воліє не обговорювати цю тему. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, він заявив, що є релігійною людиною. У той же час він воліє не обговорювати цю тему.

"Є речі, які ми ніколи не обговорюємо за столом у моїй родині. Так мене вчив мій батько. Я ніколи ні з ким не обговорюю. Питання релігії - номер один. Ми ніколи не обговорюємо речі, які розколюють сім'ї та суспільство. Я ніколи це не роблю. Ні-ко-ли. Але я вірю в Бога, якщо про це питання", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що не хотів би брати участь, наприклад, у богослужіннях з трансляцією по всім телеканалам. Однак і порушувати традиції також не планує, і в разі обрання буде присягати на Євангелії.

 

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що буде з мовними квотами на телебаченні.

"Квоти залишаться. Питання, які вони мають бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот... Ніхто скасовувати квоти не буде", - підкреслив він.

В інтерв'ю РБК-Україна він також зазначив, що підтримує легалізацію медичної марихуани у вигляді крапель.

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