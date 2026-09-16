Зеленский об "энергетическом перемирии": РФ должна положить на стол список своих объектов

Зеленский рассказал, что во время визита в Киев спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили ему подумать о прекращении ударов по НПЗ и другой энергетике.

"Мы готовы к энергетическому перемирию, но нужно понимать, что это значит для Украины. Для Путина энергетика - это продажа нефти и газа. Для нас энергетика - это электроснабжение и газ для наших людей. Мой месседж был такой: если россияне готовы к энергетическому перемирию, это означает никаких ударов по энергетике", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что не должно быть блокады экспорта аграрной продукции, потому что это вопрос продовольственной безопасности для многих людей на других континентах.

По словам Зеленского, у России есть до 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции на продажу. Украине нужно продать около 30 миллионов. Это тоже в их интересах.

"Если они говорят: "Мы не атакуем эти объекты", тогда они должны положить на стол перечень своих объектов - тех, которые они не хотят, чтобы мы атаковали. Даже во время войны можно находить определенные моменты для деэскалации. Если вы ведете переговоры, это значит, что вы демонстрируете добрую волю или политическую волю - завершить войну", - добавил президент.