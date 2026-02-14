Россия запустила по Украине баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки

В ночь на 14 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 112 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Около 70 из запущенных дронов - "Шахеды".

По данным военных, с 18:30 13 февраля до утра 14 февраля россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области, а также 112 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ТОТ Гвардейское АР Крым.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу. В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Также этой ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.

В частности, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.

Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.