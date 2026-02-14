Россия запустила по Украине баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки
В ночь на 14 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 112 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:30 13 февраля до утра 14 февраля россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области, а также 112 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ТОТ Гвардейское АР Крым.
Около 70 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
"Атака вражеских беспилотников продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу. В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
Также этой ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.
В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.
В частности, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.
Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.