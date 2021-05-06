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Блінкен про "Північний потік-2": просуває інтереси Росії в Європі і згубний для України

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 10:36
Блінкен про "Північний потік-2": просуває інтереси Росії в Європі і згубний для України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія просуває свої інтереси в Європі через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Водночас, це будівницвто є загрозою для України.

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю BBC Radio 4.

Він нагадав, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу "поганою ідеєю".

"Він (газопровід, - ред.) просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки - не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії. І звісно це є згубним для України, Польщі та інших європейських держав", - сказав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Блінкен та глава МЗС Німеччини Гайко Маас обговорили під час саміту G7 у Лондоні будівництво "Північного потоку-2". Дипломати не змогли виробити спільної позиції щодо газопроводу.

Водночас, Блінкен на зустрічі з Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".

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