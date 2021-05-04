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США виступають рішуче проти "Північного потоку-2", - Блінкен

Новость на русском → Лондон, Вівторок 04 травня 2021 21:15
США виступають рішуче проти "Північного потоку-2", - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2". Також вони піднімали питання України.

Про це заявив прес-секретар Держдепу США Нед Прайс, передає сайт відомства.

"Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2". Держсекретар і глава МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні.

Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ з Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2". Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.

До цього Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" і відключення РФ від SWIFT.

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