США виступають рішуче проти "Північного потоку-2", - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2" . Також вони піднімали питання України.

"Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2". Держсекретар і глава МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні.

Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ з Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.