Зеленський їде в Раду закликати до відставки ЦВК, - нардеп

Президент України Володимир Зеленський приїде сьогодні до Верховної Ради, щоб закликати депутатів голосувати за розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Юрчишин повідомив, що у зв'язку з можливим приїздом президента в Раді посилили охорону.

"В парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Закликати відставити ЦВК", - пише депутат з фракції "Голос".

Скринштот повідомлення в Facebook Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії сьогодні не буде винесено в сесійну залу.

РБК-Україна писало, що вчора Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Раніше президент Володимир Зеленський направив у ВР подання про звільнення нинішнього складу комісії.