Зеленский: есть сигналы, что после прекращения огня можем остаться наедине с РФ

Некоторые страны захотят, чтобы Украина и Россия остались один на один после прекращения огня. Такие сигналы уже фиксируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
"Видите, как сложно сделать даже первый шаг - прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопрос территорий, санкций, - как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire (прекращение огня, - ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с россиянами остались один на один. Это такие сигналы", - сказал Зеленский в ответ не вопрос, выйду ли США из переговоров.
При этом президент подчеркнул, что Европа будет рядом, "потому что есть много вопросов, которые связаны".
Насчет возможности США выйти из переговорного процесса, Зеленский сказал: "мне кажется, что у них есть такие мысли, у США, потому что действительно все очень трудно".
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по войне России против Украины, если не будет прогресса.
Также президент США Дональд Трамп говорил о такой возможности, отметив, что США могут выйти из переговоров, если одна из сторон будет ставить преграды для достижения мира.
На днях спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США изменят подход к переговорам и не будут посредниками между Украиной и РФ.
МИД Украины отреагировал на это заявление. Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что срочно связался с Тэмми Брюс. Ему объяснили, что комментарий прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее.
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