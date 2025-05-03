Зеленский: есть сигналы, что после прекращения огня можем остаться наедине с РФ

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг - прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопрос территорий, санкций, - как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire (прекращение огня, - ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с россиянами остались один на один. Это такие сигналы", - сказал Зеленский в ответ не вопрос, выйду ли США из переговоров.

При этом президент подчеркнул, что Европа будет рядом, "потому что есть много вопросов, которые связаны".

Насчет возможности США выйти из переговорного процесса, Зеленский сказал: "мне кажется, что у них есть такие мысли, у США, потому что действительно все очень трудно".