Зеленський: є сигнали, що після припинення вогню можемо лишитися наодинці з РФ

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire (припинення вогню, - ред.), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з росіянами залишилися сам на сам. Це такі сигнали", - сказав Зеленський у відповідь не питання, чи вийду США з переговорів.

При цьому президент наголосив, що Європа буде поруч, "тому що є багато питань, які пов'язані".

Щодо можливості США вийти з переговорного процесу, Зеленський сказав: "мені здається, що у них є такі думки, у США, тому що дійсно все дуже важко".