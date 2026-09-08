Зеленский: есть кандидаты на посла в США, жду справок от СБУ и НАБУ

Украина готовится к назначению нового посла в США. Есть кандидатуры, но по ним сначала должна поступить подробная справка как от СБУ, так и от НАБУ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, назначение руководителя дипломатической миссии в Вашингтоне критически важно на фоне разблокирования переговорного процесса и обеспечения потребностей Украины в системах ПВО Patriot.

"Здесь очень важно не ошибиться. И потому есть кандидатуры, не буду пока говорить, что это за кандидаты, но мне прежде нужно получить подробную справку, и не только от СБУ, а также от НАБУ. Жду эту дополнительную информацию и будем принимать решения", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что предыдущий день полностью посвятил кадровым вопросам. В частности, состоялись встречи с главой СБУ Александром Покладом, а также с начальником ГУР МО Олегом Иващенко и руководителем ОП Кириллом Будановым.

"Далее я встречался с руководителями НАБУ, САП, с генеральным прокурором Украины. У меня была достаточно длинная встреча с генпрокурором. Он написал соответствующее заявление и представление будет направлено в Верховную Раду Украины", - сообщил глава государства.

Также Зеленский ответил на вопросы журналистов по поводу Михаила Федорова. По его словам, он давно не видел и не слышал экс-министра.

"Знаю, что он где-то за границей был. И как говорится, "не звонит, не пишет", - сказал президент.