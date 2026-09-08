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Зеленський: є кандидати на посла в США, чекаю довідок від СБУ та НАБУ

14:07 08.09.2026 Вт
2 хв
Президент також розповів про те, чи спілкується із Федоровим
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: є кандидати на посла в США, чекаю довідок від СБУ та НАБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна готується до призначення нового посла у США. Є кандидатури, але щодо них спочатку має надійти детальна довідка як від СБУ, так і від НАБУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, призначення керівника дипломатичної місії у Вашингтоні є критично важливим на тлі розблокування переговорного процесу та забезпечення потреб України у системах ППО Patriot.

"Тут дуже важливо не помилитися. І тому є кандидатури, не буду поки що говорити що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку, і не тільки від СБУ, а також від НАБУ. Чекаю цю додаткову інформацію і будемо приймати рішення", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що попередній день повністю присвятив кадровим питанням. Зокрема, відбулися зустрічі з очільником СБУ Олександром Покладом, а також із начальником ГУР МО Олегом Іващенко та керівником ОП Кирилом Будановим.

"Далі я зустрічався з керівниками НАБУ, САП, з генеральним прокурором України. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором. Він написав відповідну заяву і подання буде направлено у Верховну Раду України", - повідомив глава держави.

Також Зеленський відповів на запитання журналістів стосовно Михайла Федорова. За його словами, він давно не бачив і не чув ексміністра.

"Знаю, що він десь за кордоном був. І як то кажуть, "не звонить, не пише", - сказав президент.

Нагадаємо, минулого місяця Зеленський відправив посла України у США Ольгу Стефанішину у відставку.

Про те, чому виникли труднощі з призначенням нового посла, хто все ж таки ним може стати та які виклики чекають очільника дипмісії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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