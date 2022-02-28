Джонсон про ядерні погрози Путіна: хоче відвернути увагу від реальності війни в Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ намагається прикрити реальність війни в Україні, погрожуючи ядерною зброєю. При цьому він не вірить у щирість Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джонсон сказав, що рішення Путіна привести сили стримування його країни, включаючи ядерну зброю, в стан підвищеної бойової готовності, "відвертає увагу від реальності того, що відбувається в Україні".

"Якщо він хоче зупинитися, якщо він хоче піти, якщо він хоче вести переговори, це дуже хороші новини. У мене є сумніви, я маю сказати. Нічого з того, що я бачив досі в його поведінці, не змушує мене думати, що він може бути щирим", - сказав Джонсон.

Він вказав на "деякі труднощі з тиловим забезпеченням, з якими стикаються російські війська".

"Це згубна, неправомірна авантюра президента Путіна. Вона ні до чого доброго не приведе для Росії, як ми на Заході постійно говорили з самого початку", - підкреслив Джонсон.