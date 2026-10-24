Зеленский раздражает Трампа, потому что играет не по правилам: интервью с Владимиром Фесенко

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Две недели назад Дональд Трамп резко пошел в атаку на Украину и Владимира Зеленского, параллельно заключив дизельное соглашение с Владимиром Путиным. Сейчас градус напряжения в отношениях Украины и США падает, а нападки Трампа снова привели к всплеску поддержки Зеленского.

О том, почему поведение Трампа всегда непредсказуемо, в чем его сходство с Зеленским, смогут ли лидеры США, Китая и России поделить мир на троих, а также об электоральных настроениях внутри Украины и феномене поддержки Валерия Залужного – в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал политолог Владимир Фесенко.

Главное:

Причина кризиса – "дизельное соглашение": Путин предложил Трампу символические поставки дизеля под выборы в США, чтобы спровоцировать Вашингтон давить на Украину по прекращению ударов по российским НПЗ.

Путин предложил Трампу символические поставки дизеля под выборы в США, чтобы спровоцировать Вашингтон давить на Украину по прекращению ударов по российским НПЗ. Специфика отношений Зеленского и Трампа: Трампа раздражает, что Зеленский играет не по его правилам и сопротивляется, однако эта неуступчивость одновременно вызывает у лидера США подсознательное уважение.

Трампа раздражает, что Зеленский играет не по его правилам и сопротивляется, однако эта неуступчивость одновременно вызывает у лидера США подсознательное уважение. "Ялта-2" маловероятна: Путин стремится к саммиту с Трампом и Си Цзиньпином для распределения сфер влияния, но Китай не заинтересован в искусственном поднятии геополитического статуса России.

Путин стремится к саммиту с Трампом и Си Цзиньпином для распределения сфер влияния, но Китай не заинтересован в искусственном поднятии геополитического статуса России. Феномен "трамповских качелей": Попытки внешнего давления со стороны США по-прежнему вызывают консолидацию украинцев и поднимают рейтинг доверия к Зеленскому.

Попытки внешнего давления со стороны США по-прежнему вызывают консолидацию украинцев и поднимают рейтинг доверия к Зеленскому. Залужный как главная альтернатива Зеленскому: Сохраняя нейтралитет, Валерий Залужный остается символом обновления власти для жаждущих перемен, несмотря на свою медийную пассивность.

Далее читайте сокращенную версию разговора с Владимиром Фесенко. Полный выпуск подкаста РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" смотрите здесь:

– В этом году казалось, что Украина смогла найти общий язык с Трампом, его встречи с Зеленским проходили вполне нормально и даже в позитивном настроении. Вдруг Трамп снова пошел в атаку на Украину. Мы снова что-то сделали не так, или причина все-таки в Трампе?

– Я думаю, что причина все-таки в Трампе. Когда мы говорим о Трампе, его настроениях, его отношении к конкретным людям, к конкретным ситуациям, к конкретным переговорным темам – ни в чем нельзя быть уверенными. Есть феномен трамповских качелей. Всегда все может измениться. Никогда ничего не может быть окончательным.

С Зеленским это постоянные качели. Практически никто не ожидал, что может быть такой острый кризис, тем более внезапно. Но, к сожалению, был повод для этого. Это дизельное соглашение. Это новый разворот, не первый разворот Трампа в сторону России, когда он хочет договариваться с Россией.

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И тут, к сожалению, надо признать, россияне обыграли и нас, и европейцев, и ту часть даже администрации Трампа, которая настроена более рационально, в частности, и на удержание России.

Но Путин сделал новые предложения Трампу, забросил новые крючки, поскольку в США предвыборный период, есть проблема с ценой на дизель в США. И вроде бы уже было ясно, что главным путем решения этой проблемы должно быть энергетическое перемирие между Украиной и Россией. И мы на это были настроены.

Владимир Фесенко о сходстве между президентами США и Украиной (инфографика: РБК-Украина)

Но вдруг Путин сыграл на контрходе, на опережение. Он предложил Трампу почти подарок, хотя подарок сугубо символический, дизельное соглашение, где безо всяких договоренностей с Украиной предлагается, что Россия будет поставлять партии дизеля.

На самом деле очень символичные. 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре. Для понимания 300 тысяч тонн – это половина того, что Штаты потребляют за день.

– И оно еще и неделями будет плыть по морю в США.

– Правильно. Но тут мы подходим к главному. Это специально под выборы. Первые партии дизеля, которые придут из России, будут как раз перед днем голосования, перед 3 ноября. Здесь нужна картинка: Трамп договорился, Путин помогает, Путин – партнер.

– Путин молодец, а Зеленский не молодец, потому что не хочет помогать.

– Да. И главное, что россияне уловили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы Украина прекратила удары по российским НПЗ. И Путин из-за этого дизельного соглашения заложил такую мину под американо-украинские отношения.

Суть этого дизельного соглашения не только в том, чтобы дать Трампу символический подарок перед 3 ноября перед промежуточными выборами в Конгресс США. Суть в том, что США либо заставляют Украину не бить по российским НПЗ, а если мы не соглашаемся, это запрограммированный кризис отношений между Соединенными Штатами и Украиной.

И, к сожалению, это сработало. В принципе, позиция Зеленского и наша переговорная позиция, она ясна, она логична, рациональна. Мы готовы прекратить удары по российским НПЗ, если Россия прекращает удары по нашим энергетическим объектам. Но этого не вышло. Была определенная пауза в несколько дней, когда мы демонстрировали, что готовы пойти навстречу американцам, но, к сожалению, таких шагов не было со стороны России. И со стороны Трампа действительно тоже не было шагов.

Более того, началось давление на нас. Точечное, неофициальное, косвенное. Но давление по Старлинкам, снижение скорости для военной версии Старлинка, по предупреждениям относительно баллистических атак России.

– А была ли оправдана вот такая жесткая словесная реакция Зеленского на действия и заявления Трампа?

– Когда мы говорим о Зеленском, кстати, и о Трампе тоже, надо понимать, что при всех принципиальных отличиях этих двух политических деятелей, государственных лидеров, у них есть и некоторые схожие позиции. Оба очень эмоциональны. И эмоция очень часто проявляется иногда спонтанно, и в заявлениях, иногда в действиях и в решениях. У Трампа очень часто, у Зеленского периодически.

Зеленский научился, в принципе, себя сдерживать – война есть война – тем более в отношениях со Штатами. Но как раз в этой ситуации это дизельное соглашение, думаю, было очень сильным триггером. Мы надеялись, что будем договариваться, в частности, об энергетическом перемирии. Наша делегация уехала в Майами. И здесь, без уведомления, как снег на голову, информация о том, что Трамп с Путиным договорился за нашей спиной.

Здесь еще, кстати, тоже немаловажный момент. По сути, это первый прецедент, когда США договариваются об экономическом соглашении с россиянами без прекращения боевых действий России против Украины. Это очень неприятный прецедент для нас.

Я думаю, что это повлияло на Зеленского. Он не обвинял прямо Трампа. Его фраза "слабое решение сильного государства" – вроде сбалансирована. Но это сразу, буквально через несколько часов, подали Трампу как то, что Зеленский фактически назвал его слабаком.

– А ведь это для Трампа больнее всего. Потому что он себя считает самым сильным, самым мощным лидером в истории человечества.

– А здесь его называют слабаком. И кто? Зеленский. Он не ответил сразу. Ответ был чуть позже, фактически на следующий день, когда он снова начал ставить вопрос, что в Украине нужен новый президент. Это была уже прямая атака против Зеленского.

Поэтому, мне кажется, да, Зеленский немножко не сдержался. А потом, мне кажется, не сразу, возможно, сам Зеленский или коллективное решение было, но решили поднять немного ставки. Выжидали, несколько дней была пауза, а потом – ну, американцы давят, никаких уступок нет…

– Россия бьет, как и била.

– Да, я думаю, что Зеленский отказался от этой паузы с ударами по российским НПЗ. из-за массированного российского удара, ракетно-дронового, по Киеву, по энергетическим объектам, по всем трем ТЭЦ в Киеве. Я думаю, что это тоже повлияло на Зеленского. И он решил поднять ставки. Это рискованная тактика, но смотрите, что произошло дальше.

– Мне кажется, что у Трампа просчитались с тем, как эту историю восприняли внутри самих Штатов. Я почти не видел каких-то аплодисментов в адрес Трампа, мол, вот какое он классное соглашение заключил, а Зеленскому так и надо. Напротив, очень много критики, и от демократов, но и от части республиканцев.

– Я думаю, что да, они не ожидали такой реакции, и они поняли, что сейчас усиливать это давление, в частности публично, официально, это не в их интересах, особенно в контексте избирательной кампании. Это что называется, "перебрали", и они решили сделать этот кризис управляемым. И даже пошли на контакты, сам Трамп и Джей Ди Вэнс не вмешиваются, но таким переговорщиком высокого уровня стал Марко Рубио, как раз по проблемным темам.

Украина показала, что мы защищаем свои интересы. Мы не являемся пассивным объектом для давления, мы не собираемся уступать во всем, что нам скажут американцы. В конце концов, они такую позицию признают и даже уважают. Вообще, мне кажется, у Трампа с отношением к Зеленскому очень специфическая ситуация. Зеленский его раздражает.

– Очень заметно.

– Потому что он играет не по правилам. Условно говоря, для Трампа есть высшая геополитическая лига. Почему он согласился, в частности, на встречу с Си Цзинпином, Путиным. Потому что это же представление об этой высшей геополитической лиге. Наиболее влиятельные лидеры собираются, обсуждают мировые проблемы, между собой договариваются. Это соответствует мировоззрению Трампа. А здесь игрок, андеркарт, игрок низшей лиги. И здесь он играет не по правилам. Он спорит, он атакует, он не хочет идти на уступки Путину.

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С другой стороны, возможно, подсознательно, а иногда и Трамп это признает, что Зеленский добивается успеха. Он, в конце концов, ломает стандарты, ломает правила, и он заставляет, вот именно принуждает к переговорам, к каким-то договоренностям, он не принимает пассивно все, что ему навязывают. И это так или иначе вызывает определенное уважение со стороны Трампа, хотя он это, возможно, и демонстрирует крайне редко, а иногда, наоборот, скрывает свое раздражение. И это, кстати, тоже один из рецептов, как обращаться с Трампом.

– Сейчас у нас новый раунд дипломатической активизации, Виткофф встретился с украинцами и европейцами, впоследствии с россиянами. Трамп говорит, что, может, мы ближе к завершению войны, чем когда-либо. Ушаков, путинский помощник, говорит, что дела идут в направлении завершения войны. Это все просто имитация дипломатии? Или действительно мы идем к какому-то завершению?

– Нет, о завершении точно говорить рано. Но то, что переговоры возобновились, очень показательно. И, в принципе, это положительная тенденция. То, что Трамп говорит – здесь делать нужно поправку на стиль Трампа. Трамп всегда склонен к положительным оценкам, и он часто выдает желаемое за действительное.

Что говорят россияне? Вот здесь важный момент. Они сейчас подстраиваются под Трампа, им надо посылать положительные сигналы Трампу. Я вообще считаю, что это согласие на возобновление переговоров в трехстороннем формате – это очередной символический подарок Путина для Трампа. До третьего ноября. Но опять-таки, а почему переговоры именно в десятых числах ноября?

После третьего ноября, после выборов в Конгресс, но до Шэньчжэня, до этого саммита АТЭС, на котором может состояться эта трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Я думаю, россияне сознательно делают это.

Они будут смотреть на то, какая послевыборная ситуация в США. Подарок символический Трампу они сделали – вот, видите, усилия Трампа в завершении войны, они работают, Путин готов договариваться с Трампом, здесь все хорошо, но нет согласия на прекращение войны. Об этом прямо не говорят. Снова такой символический антураж, "мы приближаемся", это снова "под Трампа".

Владимир Фесенко о текущей благосклонности Трампа к Путину (инфографика: РБК-Украина)

Но реально, что говорит Ушаков, о чем будут переговоры? О "послевоенном укладе безопасности", о месте России , Украины в этом укладе безопасности .

Расшифруем. Я думаю, что позиция России в том, что они будут принуждать нас к официальному признанию нейтрального статуса. Чтобы мы согласились с нейтральным статусом Украины, чтобы на это согласились американцы. К сожалению, Трамп может согласиться. А вот для Европы это другая тема.

Тем более они хотят, чтобы на уровне НАТО зафиксировали отказ от перспективы членства Украины в НАТО. Для русских речь идет не о прекращении войны, не о договоренностях о прекращении огня, а фактически о новых уступках со стороны Украины.

Поэтому ожидать, что уже в ближайшее время ситуация кардинально изменится, к сожалению, нет оснований.

Я очень скептически воспринимаю вновь обсуждаемую идею о встрече трех лидеров. Я думаю, что она, если и возможна...

– Трампа, Путина и Зеленского?

– То, о чем вскользь сказали и в Осло, и Виткофф вспоминал, что будут пытаться убедить Путина. Но мы видим позицию Путина, даже в прошлом году после Анкориджа. Он не желает встречаться с Зеленским. Он хочет договариваться с Трампом, но не с Зеленским.

Здесь еще есть для нас опасность. Нынешнее состояние Трампа не такое, когда можно сейчас договариваться, чтобы Трамп воспринимал Путина как сторону, которая не хочет договариваться и на которую нужно давить. К сожалению, ситуация иная.

И, в сущности, если эта встреча Путина, Трампа и Зеленского и может состояться, то, по мнению Трампа, и об этом пишут некоторые американские СМИ, это может произойти на саммите Большой двадцатки в декабре, в Майами. И только для подписания мирного соглашения.

Думаю, сейчас к этому не готова Россия. Ну а мы, конечно, не будем соглашаться на мир на российских условиях. А россияне не собираются отказываться от планов сломать нас зимой, сломать нас через разрушение нашей энергетики, нашей экономической системы. И вот только зима станет, наконец, таким переломным этапом. Если они увидят, что победы нет, победы не будет, тогда, возможно, переговоры станут более предметными. Хотя будет еще один фактор, который тоже может, к сожалению, затягивать переговорный процесс в следующем году – выборы во Франции.

– И перспектива прихода к власти Марин Ле Пен.

– Да, потому что Путин надеется на зиму, что мы не выдержим массированных воздушных атак, не выдержим новой зимы, новых разрушений. Точно также он может весной следующего года надеяться, что правые придут к власти во Франции. И это сломит поддержку Украны от Франции, а главное, это сломит европейскую солидарность, поддержку Европейского Союза.

Так или иначе, я думаю, важно, что эти переговоры возобновились. Мне очень понравилась фраза одного из европейских советников, британца, тоже участвующего в переговорах, о том, что чтобы появился свет в конце тоннеля, должен быть сам тоннель. Вот переговорный трек – это туннель, который ведет к завершению войны. И мы должны восстановить этот тоннель, расчистить его.

– А по поводу встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае во второй половине ноября. Кому она выгодна больше всего? И не будет ли это действительно новой "Ялтой-45", как об этом говорят?

– Да, Путин хочет именно Ялты, Ялты-2. Это давняя его мечта, идея фикс, еще лет 10 назад, даже раньше он об этом говорил. Насколько я помню последнее выступление Путина на Генассамблее ООН, мне кажется, в 2015 году это было, где он тоже об этом говорил, тогда в контексте Минских соглашений.

Вот Путин явно желает этого. Даже чисто символично. Даже если не будет конкретных договоренностей о "разделе мира", сферах влияния. Кстати, Ушаков, которого спросили после встречи с Виткоффом, он дал понять, что не стоит ожидать каких-либо конкретных договоренностей от этой встречи в Шэньчжэне. Но для Путина важна эта картинка. Я думаю, что действительно Ялта его вдохновляет.

Владимир Фесенко о потенциальной встрече лидеров США, Китая и России (инфографика: РБК-Украина)

Вот там было трое, три победителя. Он хочет видеть себя новым Сталиным. Даже чисто мысленно, сугубо условно выглядеть как Сталин. Сталин договаривался с Рузвельтом и Черчиллем, а здесь он будет договариваться с новыми наиболее влиятельными партнерами, по его мнению. Это Трамп и Си Цзиньпин. А вот дальше вопрос, сработает ли это. Сугубо символично, встреча может состояться. Может быть даже фото трех лидеров. Тоже под такой антураж. Будет очень много тогда сравнений.

– И это задача-минимум для Путина.

– Удастся ли договориться о разделе мира на сферы влияния? Вот здесь у меня есть большие сомнения. Пока есть, на самом деле, сомнения относительно самой встречи, состоится ли она.

Как сказал Ушаков, якобы есть согласие со стороны Трампа и Си Цзиньпина. Трамп публично сказал, что готов. Китай пока официального подтверждения не дал. Я вполне предполагаю, что чисто дипломатически они дали такое всеобщее согласие, что такая встреча может состояться.

А вот дальше фраза Ушакова, очень интересная и показательная. Что "надо еще согласовать время и место, когда все три лидера будут вместе". Но если не согласовано, что они вместе могут быть в одном месте в одно время, значит сам факт встречи еще не согласован. А еще нужно согласовать тогда повестку этой встречи. Это встреча "на полях". Это не специальный саммит.

История знает, кстати, целый ряд примеров, как правило, это были неуспешные саммиты, когда три-четыре лидера встречаются между собой, пытаются договориться. И если между ними есть противоречия, договориться не удастся.

Но, как правило, это один или два дня, содержательные переговоры. А здесь, что такое "встреча на полях"? От одного до двух часов. Это максимум.

– "Поделить мир" очень тяжело за это время?

– А вот дальше – повестка дня, приоритетность тем. Тот же Трамп сказал, что для него главное – это денуклеаризация. Что это такое? Речь идет об ограничении ядерных потенциалов. Китай, потому что Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал уже не первый год. И, в принципе, России, которая немного опережает по этому показателю Штаты. Но это не в интересах Китая и России. И это не их, скажем так, приоритет.

Китай готов, возможно, обсуждать снова тему Тайваня. Но, как показали недавние переговоры Трампа с Си Цзинпином, тема, по которой пока компромисса нет. И не в интересах Штатов идти здесь на уступки.

Для Путина – это распределение сфер влияния, Украина, а есть еще тема Ирана.

И еще один немаловажный аргумент: а зачем Китаю поднимать геополитический статус России? Штаты – их китайцы считают равными, и это подчеркивается, что они совершенно равны. И это как раз соответствует нынешней геополитической доктрине Китая: есть два центра влияния в современном мире, и эти две страны – главные сверхдержавы, которые будут решать ключевые мировые проблемы, условно говоря, от искусственного интеллекта до торговых проблем безопасности.

А зачем третий лишний? Трамп, кстати, готов договариваться, однако у американцев тоже есть свои намерения. В чем смысл игры с Путиным и Россией? Оттянуть Россию от Китая. А это точно не в интересах Пекина. Поэтому Пекин, я думаю, будет сдержанно относиться к такой встрече.

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В действительности, в интересах Китая, и я думаю, что даже в интересах США, если Трамп прислушивается к своим советникам, – отдельные переговоры. Отдельно Трампу договариваться с Путиным и Си Цзиньпином и соответственно лидеру Китая отдельно с Путиным и отдельно с американским лидером. Это нормально с точки зрения тактики. А втроем, да, встретиться могут, могут обсудить текущие проблемы. А вот договориться – я считаю, что сейчас предпосылок для этого нет, поэтому я не жду каких-либо сенсаций от этой встречи.

Владимир Фесенко о причинах агрессии президента США (инфографика: РБК-Украина)

Давайте представим такой худший сценарий, вдруг Си Цзиньпин и Трамп говорят Путину: ну, ладно, ты побеждаешь в этой войне, мирное соглашение должно быть на твоих условиях, а там дальше договаривайтесь. Но договориться без Украины и Европы, без нашего согласия не получится. Уже история Анкориджа подтвердила это.

– Эта вся геополитика оказывает непосредственное, прямое влияние на наши внутренние настроения в стране. Есть свежее исследование КМИС, которое длилось несколько дней, с 8 по 16 октября. История с дизельным соглашением и маневрами Трампа началась 9 октября, когда уже опрос проводился. И в первые два дня опроса, пока не прилетели новости о соглашении Трампа с Путиным, Зеленскому доверяли 43% респондентов. Когда появились эти новости, то 57%. Тренд сменился сразу. Выходит, что Трамп является главным источником легитимности Зеленского?

– Как это ни парадоксально, но в значительной степени именно так. Причем Трамп этого не понимает.

Это не в первый раз. Впервые это проявилось очень заметно и очень ярко, как раз после скандала в Овальном кабинете в начале марта прошлого года. Тогда был самый всплеск. И это была прямая реакция украинцев на инцидент в Овальном кабинете.

Тоже парадокс. Я помню, тогда все говорили: катастрофа. Наиболее популярные слова: провал, катастрофа. Мне, кстати, некоторые люди тогда говорили, что все, после этого Зеленский никогда не будет в Белом доме и никогда не встретится с Трампом, со Штатами все, закончена история навеки. Но более десятка встреч с Трампом после этого было, и в Белом доме тоже несколько.

Но главное тогда – реакция общественного мнения. Поддержали президента даже его критики, рейтинги доверия выросли. И это действительно была реакция: мы сами будем решать, кто наш президент, когда мы его выбираем. И Вашингтон нам не указ, мы уже не говорим о Москве.

Второй раз, кстати, это проявилось в ноябре. Середина ноября, операция "Мидас", "Миндичгейт", рейтинги Зеленского, по данным КМИС, упали на 10%. Затем появляется американский "мирный план". Дрисколл (экс-министр армии США, - ред.) приезжает, снова начинают выкручивать нам руки, Донбасс, и не только Донбасс, много всего.

Драматическое выступление Зеленского, его видеообращение, оно действительно по эмоции было очень драматичным. И все. Все потери, которые были у Зеленского в середине ноября, он компенсировал тогда. И сейчас схожая история.

Однако когда мы говорим об этих данных, все же, в Офисе президента должны тоже достаточно критически это воспринимать. Положительная тенденция есть. Но рейтинги уже не так высоки, как были раньше.

Ранее показатель доверия к Зеленскому колебался около 60%. Сейчас даже если брать эту вторую половину опроса – 57%. А в целом, насколько я знаю, если брать усредненные показатели с 8 по 16 октября – 54%.

Но сам тренд, безусловно, показателен, он подтверждает, что украинцы не поддерживают внешнее давление не только не со стороны Москвы, но и со стороны Вашингтона. И чем больше Трамп выступает за смену президента Украины, тем больше украинцы будут консолидироваться вокруг своих институтов власти.

– Перед самой историей с Трампом, дизельным соглашением, атаками на Зеленского, вышел другой опрос, от группы "Рейтинг". Он четко показывает, что у нас есть два лидера: Зеленский, около 23% и Залужный, около 20%. И дальше огромный провал к третьему месту, там уже идут Петр Порошенко и Михаил Федоров, абсолютно ровно, и чуть ниже Кирилл Буданов, дальше Андрей Белецкий и так далее.

То есть, что бы у нас ни происходило, остается двойка лидеров. У них принципиально противоположный медийный подход. Есть гиперактивный Зеленский, что понятно, и есть Залужный, от которого некая медийная активность может поступать раз в месяц, когда чаще, а когда вероятно и реже. И они равны. Как так?

– Это интересный феномен, но здесь нужно понимать, что у Залужного такая очень сдержанная активность. Это его чисто профессиональные колонки, как правило, по вопросам безопасности. Иногда бывают комментарии, но это очень редко.

Последний раз, когда резонанс был большой, это в начале августа, когда было совещание послов в Украине. И тогда Залужный высказался скептически, критично по поводу перспектив членства в НАТО. Поскольку у нас эта тема, с одной стороны, обсуждалась в экспертных кругах, но так чуть-чуть была табуирована. А здесь такой повод. Это, пожалуй, единственный за этот год случай, когда был большой резонанс.

– Еще было в феврале, перед годовщиной полномасштабной агрессии, было интервью Залужного, довольно новостное, начались разговоры о его президентских планах, идет ли он на выборы, кто в его команде и т.д. РБК-Украина тогда писало об этом обширный текст.

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– Да, два раза в год, Залужный, насколько я понимаю, очень эмоционально отреагировал на комментарии, что он виноват в провале контрнаступления 2023 года. И тогда он впервые и единственный раз, в моей памяти, прямо критиковал Зеленского.

Действительно этот контраст: гиперактивный Зеленский и Залужный, который сдержан должностью посла, там есть ограничения. Он, как посол, не может выступать с критикой и верховного главнокомандующего, и президента страны. Он работает на президента. Президент его назначает. Так что здесь есть институциональные ограничения. С другой стороны, я думаю, что он сознательно избрал такую тактику.

Он не желает вмешиваться в текущий политический процесс. Я помню, как он реагировал на отставку. Вот мне кажется, тогда он проявил достаточно такую государственную позицию. Он понимал, что тогда были призывы к Майдану, у некоторых наших активистов, в соцсетях тогда кипело.

И действительно, я считаю, что тогда Валерий Федорович действительно проявил очень ответственную позицию. На тот момент Залужный показал, что он не будет вступать во внутренние политические войны. Я думаю, что это его тоже принципиальная позиция. Пока идет война, не нужно начинать внутренние споры, не нужно начинать эти внутренние политические состязания. В этом смысле, кстати, он отличается от Федорова, который, пусть не прямо, но такой намек сделал. И вот почему все же, несмотря на такую якобы пассивную информационную позицию Залужного, он сохраняется как один из фаворитов.

Для большинства тех людей, которые хотят смены власти в Украине, которые хотят нового президента в Украине, а такие люди в Украине есть, для них Залужный – это приемлемая альтернатива. Тем более что в отличие от Федорова, в отличие от Буданова, он не конкретизировал и не конкретизирует свои позиции в конкретных вопросах и проблемах, которые могут вызвать очень неоднозначное отношение.

Владимир Фесенко о текущем оживлении мирных переговоров (инфографика: РБК-Украина)

Залужный, сохраняющий условный внутриполитический нейтралитет, и в то же время в глазах многих людей, желающих обновить украинскую власть, является главной символической альтернативой для Зеленского.

Плюс третий фактор важен – он сохраняет авторитет одного из главных героев войны. Он был в 22-м, 23-м, фактически, и в 24-м году одним из символов Вооруженных сил Украины.

Вот эти три фактора вместе работают на авторитет Залужного и сохраняют его рейтинг, несмотря на то, что он долгое время уже не в Украине, уже более двух лет, но тем не менее, он остается одним из фаворитов этой условной избирательной гонки.