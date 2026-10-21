США "деликатно" говорят о Донбассе, а удары по НПЗ просят прекратить, - источник

Команда президента США Дональда Трампа продолжает мирные переговоры по завершению российской войны, придерживаясь умеренной позиции в вопросе Донбасса. Также до сих пор раздаются призывы остановить удары по НПЗ РФ.

Инсайдер рассказал, требуют ли американцы пока, чтобы Украина отдала Донбасс России.

По его словам, команда Трампа обсуждает Донбасс "очень деликатно". Никаких требований со стороны Вышингтона не было.

"Они говорят, что есть посредники: мол, они пришли, выслушали, те чего-то требуют, медиа что-то озвучивают, все наши суррогатные предложения не подходят, поэтому вы решайте, а мы же помогаем обеим сторонам, в таком режиме. (Нельзя их обвинить, по крайней мере, в течение последних полугода, что они прямо давят. Они не давят"), - заявил источник.

Также инсайдер рассказал о требованиях американцев к Украине прекратить удары по российским НПЗ:

"У нас есть настойчивые просьбы в этом вопросе. Они формулируют их так: мы же вам помогаем, мы же не спрашиваем, что вы нам даете за безопасность, которую мы готовы вам обеспечивать, что вы нам даете вместо этого за разведданные и т.д. Мы же не работаем по принципу транзакционности, а строим отношения между двумя странами", - сказал источник.

По его словам, в рамках этих обсуждений есть чувствительная тема - рост цен на дизель.

"И Трамп попросил вашего президента на время прекратить это делать. Без всякого шантажа, условий и т.д. А вы, мол, не хотите. Это, конечно, чистый фейк, там не те объемы дизеля, но звучит это красиво. Мы отвечаем, что не можем сказать нашим военным не бить в то время, когда россияне бьют". Это буде звучать как "зрада", наши военные не поймут", - подытожил источник.