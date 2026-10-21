Ожидаемая трехсторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне не позволит полностью урегулировать украинский кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова информационной службе " Вести ".

По словам представителя Кремля, за один переговорный раунд решить весь комплекс проблем вокруг Украины невозможно.

"Как можно все решить? Если встреча продлится час, два, пять часов - все равно все проблемы не решить", - заметил Ушаков.

Он также добавил, что эксперты уже определили основные темы обсуждения во время предстоящей трехсторонней встречи.

В Кремле утверждают, что все стороны подтвердили готовность к проведению саммита "тройки", а сама мера уже проработана экспертами.

Теперь ключевым условием остается присутствие всех трех лидеров в одном месте и в одно время.

Комментируя возможные сравнения переговоров с новой Ялтой, Ушаков отметил, что в случае проведения встречи она вызывает большую волну аналитики.

"Я думаю, что если встреча состоится, будет шторм комментариев, оценок. Там найдут, как назвать эту встречу", - подытожил помощник российского диктатора.