Лидеры G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Дискуссия лидеров стран G7 за ужином на полях саммита в Канаде 16 июня не убедила президента США Дональда Трампа усилить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В то же время ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита будет сказано, что G7 "поддерживает мирные усилия под руководством США", Украина "продемонстрировала готовность к прекращению огня", а Россия - нет, и союзникам Киева необходимо продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций.

По словам источников издания, на полях саммита Трамп заявил, что санкции обходятся США в "огромные деньги". На ужине он повторил этот аргумент и другие из тех, что он приводил ранее против ужесточения ограничений.

Санкции против России

Напомним, в начале мая сенатор-республиканец Линдси Грэм разработал проект "сокрушительных" санкций США против России. Документ поддержали большинство сенаторов.

Он предусматривает, что Соединенные Штаты введут 500% тарифы против тех стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Однако недавно The Wall Street Journal написало, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма, в связи с чем чиновники Белого дома пытаются значительно ослабить меры.

Одним из предложений было таким, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".

К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.

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