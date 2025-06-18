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Когда и где состоится следующий саммит G7: Макрон дал ответ

Среда 18 июня 2025 03:37
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Когда и где состоится следующий саммит G7: Макрон дал ответ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Следующий саммит G7 состоится во Франции в альпийском курортном городе Эвьян-ле-Бен. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована на июнь 2026 года.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон пообещал, что Франция сохранит единство и будет тесно сотрудничать с партнерами для оказания большого влияния на мир.

Журналисты также спросили у президента Франции по поводу того, действительно ли американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул саммит, и может ли предстоящее мероприятие в 2026 году пройти в формате G6 без США. Макрон опроверг предположение о том, что Трамп не принимал участия во встрече.

"Он был здесь, в том числе на самых важных дебатах. Он пропустил только одно заседание G7. Мы обсуждали все темы, в том числе, за ужином", - отметил он.

Макрон подтвердил, что в следующем году встреча будет проходить в различных форматах. В то же время французские чиновники сообщили журналистам, что лидеры "Большой семерки" встретятся в период с 14 по 16 июня следующего года.

Саммит G7 в Канаде

Саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, ЕС и Великобритании стартовал 16 июня в канадской провинции Альберта. На мероприятии обсуждались война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит из-за нарастания напряженности на Ближнем Востоке.

По данным Bloomberg, во время встречи лидеры G7 так и не смогли убедить Трампа усилить санкции против России.

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