Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Догану оголошено Сергію Трофимову і Кирилу Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану заступникам голови Офісу президента Сергію Трофимову і Кирилу Тимошенко. Відповідний указ №699/2019 був опублікований на сайті президента України.

Згідно з указом, догану зроблений за неналежне виконання посадових обов'язків під час робочої поїздки Зеленського в Дніпропетровську область.

"За неналежне виконання посадових обов'язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента України В. Зеленського в Дніпропетровській області, оголосити догану: Трофімов Сергій Володимирович - першому заступникові керівника Офісу Президента України; Тимошенко Кирилу Владленович - Заступникові Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, під час робочого візиту в Дніпро Володимир Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним став Олександр Бондаренко.

Зеленський оглянув капітально відремонтований Центральний міст і визнав, що переправу відкрили вчасно.