Зеленський звільнив одного з членів НКРЗІ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент звільнив Олександра Склярова з посади члена НКРЗІ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 26 грудня.

"Звільнити Склярова Олександра Івановича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, згідно з поданою ним заявою про відставку у відповідності з частиною четвертою статті 20 закону України "Про телекомунікації", - йдеться в указі №953/2019.

Нагадаємо, в липні 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко перепризначив Склярова на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.