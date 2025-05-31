Зеленский до сих пор не знает, с чем россияне поедут на переговоры в Стамбул

По состоянию на сейчас никто не знает, с чем представители России собираются ехать на очередные "мирные" переговоры в Стамбул.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Глава государства рассказал, что Украина сейчас готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и в США. В частности, украинская сторона ежедневно на связи со всеми, "кто может сделать дипломатию непустой".
"По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов - также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", - проинформировал президент.
Зеленский добавил, что говорил по этому поводу вчера президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было достигнуто прекращение огня в Украине.
"Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали", - заявил Зеленский.
Также президент Украины выразил надежду, что США "будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру".
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и РФ по поводу завершения войны. В ходе этой встречи стороны договорились совершить обмен пленными в формате 1000 на 1000 (что уже сделано), а также представить свои варианты возможного перемирия.
Кроме того, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, диктатор заявил, что РФ готова работать с Украиной над "меморандумом", который в том числе, будет включать прекращение огня.
Ранее на этой неделе российская сторона предложила провести второй раунд переговоров Стамбуле, а именно - в понедельник 2 июня.
На днях стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой российский делегации в Стамбуле Владимиром Мединским. Вскоре он проинформировал, что Украина передала РФ свой вариант документа о возможном перемирии, но Москва свой "меморандум" так и не предоставила. В свою очередь в РФ анонсировали, что "документ" покажут на встрече в понедельник, 2 июня.
Вчера глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией. Однако до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.
Зеленский также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что для того, чтобы следующая встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовится к переговорам. Однако РФ, по его словам, делает все, чтобы эта встреча была безрезультативной.
Известно, что делегация РФ на запланированных переговорах будет точно такой же, как и на первом раунде. Соответствующую информацию озвучила спикер российского МИД Мария Захарова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.