Лондон запускает 50-дневную кампанию по вооружению Украины
Министр обороны Великобритании Джон Хили призовет к "50-дневному рывку" по поставкам оружия Украине. На "Рамштайне" он подчеркнет необходимость наращивания военной поддержки, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Хили будет председательствовать на встрече союзников Киева в формате "Рамштайн".
Поддержка Украины: срочный призыв Лондона
Хили поддержит инициативу президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что введет "очень жесткие" тарифы против России, если та не согласится на прекращение огня до 2 сентября.
Призывая западных союзников к большей поддержке, Хили, как ожидается, заявит: "Параллельно с этим США начали отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир, в противном случае ему будут грозить жесткие экономические санкции".
"Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны в свою очередь предпринять "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказажет он.
Это будет уже четвертая встреча Хили в роли председателя "Рамштайна" и третья совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Ранее группу возглавляли США, однако после прихода Трампа к власти Вашингтон начал сворачивать поддержку Украины и европейской безопасности.
Новые поставки и планы: снаряды, ракеты, дроны
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что за последние два месяца в Украину было направлено ракет ПВО и артиллерийских снарядов на сумму 150 млн фунтов. Эти поставки стали частью более широкого обязательства: потратить 700 млн фунтов в этом году на ПВО и артиллерию для Украины.
Также Британия направила 50 тысяч дронов за последние полгода, а еще 20 тысяч дронов предоставит коалиция стран под руководством Великобритании и Латвии. Ожидается, что на "РамштайнеЙ объявят о новых поставках: Германия и Великобритания совместно закупят ракеты ПВО на сумму 170 млн евро из немецкого бюджета.
Встреча в формате "Рамштайн"
Контактная группа по оборонной поддержке Украины, более известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 стран, которые совместно работают над усилением обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.
Известно, что министр обороны США Пит Хегсет примет участие в онлайн-встрече "Рамштайн", которая состоится в понедельник, 21 июля.
Как заявил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль, "Рамштайн" 21 июля будет "технически-координационным".
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