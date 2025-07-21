Лондон запускает 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили призовет к "50-дневному рывку" по поставкам оружия Украине. На "Рамштайне" он подчеркнет необходимость наращивания военной поддержки, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Хили будет председательствовать на встрече союзников Киева в формате "Рамштайн".

Поддержка Украины: срочный призыв Лондона

Хили поддержит инициативу президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что введет "очень жесткие" тарифы против России, если та не согласится на прекращение огня до 2 сентября.

Призывая западных союзников к большей поддержке, Хили, как ожидается, заявит: "Параллельно с этим США начали отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир, в противном случае ему будут грозить жесткие экономические санкции".

"Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны в свою очередь предпринять "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказажет он.

Это будет уже четвертая встреча Хили в роли председателя "Рамштайна" и третья совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Ранее группу возглавляли США, однако после прихода Трампа к власти Вашингтон начал сворачивать поддержку Украины и европейской безопасности.

Новые поставки и планы: снаряды, ракеты, дроны

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что за последние два месяца в Украину было направлено ракет ПВО и артиллерийских снарядов на сумму 150 млн фунтов. Эти поставки стали частью более широкого обязательства: потратить 700 млн фунтов в этом году на ПВО и артиллерию для Украины.

Также Британия направила 50 тысяч дронов за последние полгода, а еще 20 тысяч дронов предоставит коалиция стран под руководством Великобритании и Латвии. Ожидается, что на "РамштайнеЙ объявят о новых поставках: Германия и Великобритания совместно закупят ракеты ПВО на сумму 170 млн евро из немецкого бюджета.