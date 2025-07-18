Стало известно, кто будет присутствовать на "Рамштайне" в понедельник
Министр обороны США Пит Гегсет примет участие в онлайн-встрече "Рамштайн", которая состоится в понедельник, 21 июля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заметке делегации Великобритании при НАТО.
Отмечается, что на "Рамштайн" будут присутствовать представители Великобритании и Германии. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте и глава минобороны США Пит Гегсет.
Что такое "Рамштайн"
Контактная группа по оборонной поддержке Украины, более известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 стран, которые совместно работают над усилением обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.
Этот формат был основан по инициативе США, а первая встреча состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - отсюда и происходит его название.
Благодаря решениям, принятым в рамках "Рамштайна", украинская армия получила широкий спектр западного вооружения, среди которого реактивные системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другая современная техника.
Прошлое заседание состоялось состоялось 4 июня, тогда впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США.
Заметим, что сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем и поручил срочно заключить все соответствующие контракты относительно дронов, которые нужны нашим Силам обороны Украины.
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