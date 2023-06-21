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Чиновника КГГА отправили под домашний арест по делу об укрытиях

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Киев, Среда 21 июня 2023 12:45
Чиновника КГГА отправили под домашний арест по делу об укрытиях Фото: Роман Ткачук (kyivcity gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Голосеевский суд столицы избрал меру пресечения директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Прокуратура подозревает чиновника КГГА в служебной халатности. По данным следствия, он не обеспечил доступ к укрытиям. Из-за этого во время ракетной атаки в Деснянском районе Киева возле закрытого укрытия погибли две женщины и ребенок.

Сам Ткачук назвал подозрение следствия необоснованным. По его мнению, ответственными за работу укрытий являются районная администрация, ГСЧС и владельцы зданий, где расположены убежища.

Адвокаты чиновника уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Следует отметить, что накануне правоохранители объявили Роману Ткачуку подозрение по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

Инцидент с укрытием в Киеве

Напомним, в начале июня в Деснянском районе столицы погибли три человека. Они пытались попасть в укрытие во время ракетного удара РФ, однако убежище оказалось закрытым.

После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть бомбоубежищ в столице оказалась непригодной.

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