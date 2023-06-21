Чиновника КГГА отправили под домашний арест по делу об укрытиях

Голосеевский суд столицы избрал меру пресечения директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Прокуратура подозревает чиновника КГГА в служебной халатности. По данным следствия, он не обеспечил доступ к укрытиям. Из-за этого во время ракетной атаки в Деснянском районе Киева возле закрытого укрытия погибли две женщины и ребенок.

Сам Ткачук назвал подозрение следствия необоснованным. По его мнению, ответственными за работу укрытий являются районная администрация, ГСЧС и владельцы зданий, где расположены убежища.

Адвокаты чиновника уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Следует отметить, что накануне правоохранители объявили Роману Ткачуку подозрение по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

Инцидент с укрытием в Киеве

Напомним, в начале июня в Деснянском районе столицы погибли три человека. Они пытались попасть в укрытие во время ракетного удара РФ, однако убежище оказалось закрытым.

После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть бомбоубежищ в столице оказалась непригодной.

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